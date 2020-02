Während die Menschen auf dem kleinen Beiboot der »Lifeline« versuchen, die vor dem Ertrinken Geretteten zu beruhigen, bekommt das Seenotrettungsschiff Besuch von der libyschen Küstenwache: Die Militärs wollen die »Lifeline« entern, es fallen zwei Schüsse - der Kameramann muss sich in Sicherheit bringen. Was wie ein Thriller anmutet, ist der Dokumentarfilm von Markus Weinberg und Luise Baumgarten über die Ereignisse an den Grenzen Europas: Boote sinken, Menschen ertrinken, Seenotretter werden angefeindet, angeklagt und ihre Schiffe festgesetzt.

»Die Mission der Lifeline«, Sonntag, 23.35 Uhr, MDR