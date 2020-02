Schwesig bezeichnete die knapp 50 Kilometer lange Darßbahn als eines der wichtigsten Projekte für Vorpommern. Die Bahnstrecke von Velgast über Barth und Zingst bis Prerow diene der besseren touristischen Erschließung der Urlaubsregion an der Ostsee. Sie bringe der Bevölkerung Entlastung vom Autoverkehr und bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Das Bekenntnis zur Darßbahn sei auch als Signal zu verstehen, dass die Politik in Zeiten der Klimadiskussion wieder stärker auf die Bahn setze.

Foto: Die Darßbahn war 1910 in Betrieb genommen worden und verband Barth mit Prerow an der Darß-Nordspitze. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Gleise teilweise als Reparationsleistungen demontiert. dpa/nd Foto: dpa/J. Büttner