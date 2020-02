Der Isländer Alfred Gislason ist neuer Handball-Bundestrainer. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Der Bazillus hat ihn immer noch nicht losgelassen. Als Alfred Gislason im vergangenen Sommer sein Engagement beim THW Kiel beendete, ahnte er schon, dass er noch einmal einen Trainerjob annehmen würde, aber der Isländer war rückblickend überrascht, wie schnell es wieder in ihm zu kribbeln begann. »Ich bin wieder bereit«, hatte er ein paar Tage vor seiner Verpflichtung als Handball-Bundestrainer gesagt. Der 60-Jährige soll die deutsche Mannschaft in den kommenden Jahren zu Medaillen führen, möglichst schon in diesem Sommer bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Die Wahrscheinlichkeit dafür könnte wohl mit keinem...