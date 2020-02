Bundesweites Entsetzen nach Wahl von Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten / Demonstrationen in mehreren Städten angekündigt

Thüringer CDU in verfahrener Lage, jetzt folgt die Parteichefin.

Bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen ließen CDU und FDP jeden politischen Anstand fallen und paktierten mit der AfD. Der Tabubruch löste eine Erschütterung aus, die bis in die Bundespolitik reicht. Und er hat eine lange Vorgeschichte. Doch er bleibt auch nicht unwidersprochen.

Sie habe kein Durchsetzungsvermögen, hielt man ihr nach dem Einknicken gegenüber der Thüringer CDU vor. Mag sein. Was schwerer wiegt: Sie hat keinen Plan. Und die Aussichten für die CDU werden nicht besser.

Das Dilemma der Thüringer Christdemokraten ist symptomatisch für das Dilemma der Partei insgesamt - zwischen dem Anspruch einer Volkspartei und der zunehmenden Verunsicherung, die das Volk im Angesicht ihrer Politik erfasst. Zwischen antikommunistischen Scheuklappen und rechtskonservativer Offenheit nach rechts, zwischen Westtradition und Unverständnis für den Osten, zwischen dem Sprachgebrauch der Moderne und dem praktischen Kleben an traditionellem Familien-, Religions- und Heimatbegriff ist Kramp-Karrenbauer mit großer Geste zur Parteierneuerung gestartet und hatte nur uralte Losungen zu bieten.

Nur wenige Wochen nach der Vertrauensfrage, die sie einem CDU-Parteitag stellte, hat die Vorsitzende keinen Deut an Vertrauen hinzugewonnen. In ihrer Partei offenbar nicht, doch erst recht nicht bei den Menschen außerhalb der CDU. Das zu erkennen und rechtzeitig die Konsequenzen zu ziehen, ist ihr zugute zu halten. Sonst nichts.

Annegret Kramp-Karrenbauer will ihren CDU-Parteivorsitz abgeben.

In Sachsen-Anhalts CDU gibt es bis in Führungskreise keine Scheu vor der AfD. Nicht ausgeschlossen, dass diese Strömung nach der Landtagswahl 2021 Oberwasser erhält.

In der thüringischen CDU und FDP gibt es schon seit Jahren Verbindungen und Wechsel zu Rechtsaußen

Prof. Dr. Volkhard Knigge ist Leiter der Gedenkstätte Buchenwald. Die Wahl in Thüringen empfindet er als einen Epochenschnitt.

