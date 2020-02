Wasserbauingenieure und Brandschutzbeauftragte kratzen sich am lichter werdenden Haupte. Dann gehen sie an die Arbeit. Muss ja: plötzlich und überall müssen Brandmauern her. Zum Schutz. Vor Dammbrüchen. Also da brennt die Hütte entweder schon lichterloh oder der Geist auf kleinster Flamme - aber ist eine Floskel einmal in der Welt, springt sie wie ein Lauffeuer von Mensch zu Mensch, und schon hat man eine Floskelepidemie bei der Corona, Verzeihung, der Krone der Schöpfung, ausgelöst. Und dann gibt es kein Halten mehr: Brandmauern schießen wie Atompilze aus dem Boden, die Geburtswehen einer Kultur des Nullsummensatzes, der keinem roten Faden mehr folgt, dafür jede rote Linie übertritt, weil keine Rote Karte ihn stoppen kann. Dabei weiß man, dass Brandmauern gegen Dammbrüche genauso gut helfen wie gegen Erdrutsche und Erdbeben. Bei Lichte betrachtet sehen da nicht nur Wasserbauingenieure und Brandschutzbeauftragte zappenduster. stf