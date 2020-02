Ungeist aus der Unterwelt? Eine Unverschämtheit: Am Sockel des von Lew Kerbel geschaffenen Denkmals für die in der Schlacht auf den Seelower Höhen gefallenen 33 000 Rotarmisten hat wer auch immer einen Kranz im Namen der 20. Panzergrenadier-Division der faschistischen Wehrmacht abgeworfen, vorgeblich den »ehemaligen Gegner« ehrend. Zynisch. Eine Provokation. Die nicht überrascht. Die aus unheilvoller Saat sprießt, die hierzulande seit Jahren keimt. Nicht im Verborgenen, in aller Öffentlichkeit, auf Straßen, Plätzen, in P...