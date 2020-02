Foto: Die Angst vor Covid-19 breitet sich in Asien aus - Touristen im thailändischen Pattaya schützen sich bereits mit Atemmasken vor dem Coronavirus. Offiziell zählt China nun 64 000 Infizierte. Doch die Dunkelziffer dürfte groß sein. Mittel zur verlässlichen Diagnose sind rar; die Pharmaindustrie hat dieses Feld vernachlässigt, weil es weniger profitabel ist als der Verkauf von Medikamenten oder Impfstoffen. Angesteckt hat sich mittlerweile auch die Wirtschaft: In China ist der Autoverkauf im Januar um 20 Prozent eingebrochen. Das dürften die deutschen Autobauer zu spüren bekommen - China ist einer ihrer wichtigsten Absatzmärkte - und damit auch die gesamte deutschen Wirtschaft, die im vierten Quartal 2019 nur noch stagnierte. An der Börse allerdings herrscht Hochstimmung. Denn wegen befürchteter Folgen des Coronavirus haben die Zentralbanken Chinas und der USA weiter billiges Geld versprochen. nd Foto: AFP