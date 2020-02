Das entschied der Bundesfinanzhof (Az. VI R 48/17) in München in einem am 16. Januar 2010 veröffentlichten Urteil.

Im konkreten Fall geht es um eine über 100 Jahre alte Familiengrabstätte in Hessen. Wegen der fehlenden Standsicherheit des Grabsteins forderte die Gemeinde die Familie im Jahr 2013 zu einer Sanierung auf. Die Klägerin und ihr Bruder kamen dem nach und teilten si...