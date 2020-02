Im September 2015 wurde der VW-Abgasskandal öffentlich. Seitdem fordern über 400 000 Dieselfahrer wegen der Abgasmanipulation eine Entschädigung. Foto: dpa/Stratenschulte

Was bedeutet die Musterfeststellungsklage?

Dieses rechtliche Instrument gibt es erst seit November 2018. Es soll verhindern, dass Verbraucher im Streit mit Unternehmen auf Schäden sitzenbleiben. Neben diesem Musterverfahren in Braunschweig laufen an anderen Gerichten weitere separate Prozesse.

Worum geht es in dem Musterprozess?

Der Prozess am Oberlandesgericht Braunschweig behandelt eine Grundsatzfrage: Haben die Kläger wegen eines Wertverlusts ihrer Autos in Folge der Abgasmanipulationen Anspruch auf Entschädigung? VW stellt den Wertverlust in Frage.

Was bedeutet die Aufnahme von Gesprächen?

Die Gespräche sind eine erste Annäherung, denn lange hatte VW einen möglichen Vergleich skeptisch gesehen und einen Vergleich als »kaum vorstellbar« bezeichnet. Nun heißt es, dass »eine pragmatische Lösung im Sinne der Kunden« das gemeinsame Ziel sei.

Wie lief der Prozess bisher?

Der Vorsitzende Richter am OLG Br...