Helga Paris, aus: Leipzig Hauptbahnhof, 1981/82, Spector Books, Leipzig 2020 Foto: Helga Paris

Am auffälligsten sind vielleicht das seltsame, biblische Licht und die nahezu utopische Weite der Halle. Dieses Licht und diese Weite sind prägend für die schwarz-weißen Aufnahmen, die Helga Paris zu Beginn der 80er Jahre vom Leipziger Hauptbahnhof gemacht hat. Dabei ist dieses Büchlein, in dem die Bilder nun versammelt sind, klein und bescheiden. Die Fotografiehistorikerin Inka Schube hatte es kürzlich erst im Leipziger Spector-Books-Verlag herausgegeben. Der Umschlag ist aus rohem Karton, aber die Schrift, der Titel und der Name der Fotografin, sind in goldenen Buchstaben geprägt.

Ende des vergangenen Jahres hatte Schube die 1938 geborene Fotografin bereits mit einer großen Werkschau geehrt, die in der Akademie der Künste in Berlin zu sehen war. Helga Paris ist als Chronistin des Alltagslebens der DDR bekannt. Während der Arbeit an der Ausstellung, die Inka Schube in enger Zusammenarbeit mit Helga Paris konzipierte, fiel ihr auch eine...