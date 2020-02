Katja Kipping will mit linken Mehrheiten eine Allianz von Marktradikalen und Rechtsradikalen verhindern

Es ist kein Wunder, dass die Stimmung nach den Niederlagen bei den Wahlen im Jahr 2019 gedrückt und aufgeheizt ist. Aber die innerparteilichen Kleinkriege müssen aufhören, wenn die Linke in Brandenburg aus ihrem Tief herauskommen will. Ein sachlicher Umgangston kann dabei nur der Anfang sein. Denn das reicht auf längere Sicht nicht aus. Genossen müssen wieder miteinander lachen statt übereinander. Anders werden sie gegen den traurigen Rechtsruck im Land wenig ausrichten.

Andreas Fritsche zur Stimmung in der Brandenburger Linkspartei

