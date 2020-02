Roundups und Biermann-Monologe: Andreas Koristka stellt sich erste Ansätze einer Projektregierung in Thüringen vor

Rot-Rot-Grün in Thüringen, Teil zwei: Mehrheitsverhältnisse münden in ein Abenteuer

Wenn die Übergangsregierung wie geplant kommen sollte, werden sich Konservative und Linke in Thüringen näherkommen. Die Bundes-CDU wird sich Gedanken machen müssen, ob ihr Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der Linkspartei noch Sinn macht. Auch mit Blick auf kommende Landtagswahlen im Osten.

Dagegen dürfte Ramelow sein Image bei bürgerlichen Wählern weiter verbessern, weil er sich staatsmännisch zurücknimmt und für die Übergangszeit eine schwarz-rot-rot-grüne Zusammenarbeit unter der CDU-Politikerin Lieberknecht ermöglichen will. Es spricht also viel dafür, dass das Umfragehoch der Linkspartei anhalten wird und Ramelow mit seinem geschickten Manöver nur gewinnen kann.

Sie trägt Mitverantwortung für die Regierungskrise im Freistaat. Dass die CDU mit Abgeordneten der AfD für den FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich als Regierungschef gestimmt hatte, war nicht nur gefährlich, sondern auch dumm. Harsche Reaktionen auch in der eigenen Partei waren absehbar.

Derzeit in guter Position: Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow

