Hell, nicht klar: der verwitwete Polizist Ingimundur mit seiner Enkelin und eine Landschaft im Nebel Foto: Arsenal Filmverleih

Im Outback Islands, jenes eigenartigen Staats, der fast ausschließlich an seinen Küsten besiedelt ist, scheint sich die Handlung dieses Films zuzutragen. Der Polizist Ingimundur (Ingvar Eggert Sigurosson) lebt nach dem Unfalltod seiner Frau im zeitweiligen Ruhestand. Die Verhältnisse der verbliebenen Familie sind schwierig, einzig mit seiner Enkelin Salka (Ída Mekkín Hlynsdóttir) pflegt er unbeschwerten Umgang. Als der Verdacht aufkommt, sein Nachbar Olgeir (Himir Snaer Guonason) habe eine Affäre mit seiner Frau gehabt, beginnt Ingimundur zu ermitteln. Immer mehr beherrscht ihn der Gedanke der Rache.

Nicht übermäßig komplex - dazu fehlt es an Beziehungen in der Personage -, doch psychologisch dicht ist dieser Film gezeichnet, der nahezu vollständig in seiner Hauptfigur aufgeht. Die Schwierigkeit, einen Zugang zu finden, da Ingimundur verschlossen bleibt und kaum anders als durch seine Handlungen spricht, macht einen Teil des Reizes aus....