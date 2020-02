Die Beschäftigten bei Real wollen nicht wie »Restposten« behandelt werden. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Tausende Beschäftigte von Real müssen um ihre Jobs bangen: Die Metro AG besiegelte nun den Verkauf der Einzelhandelskette an den russischen Finanzinvestor SCP. Wie die beiden Unternehmen am Dienstagabend mitteilten, wurde ein entsprechender Kaufvertrag abgeschlossen. Zwar verspricht man, dass ein Großteil der Real-Standorte langfristig weiterbetrieben werden soll, doch letztlich ist damit die Zerschlagung des Unternehmens beschlossen. Bereits im Januar warnte der Metro-Gesamtbetriebsrat, dass 10 000 Arbeitsplätze in Gefahr seien.

Schon seit längerem will Metro Real verkaufen, weil die Supermarktkette rote Zahlen schreibt. Der nun abgeschlossene Deal bringt dem Düsseldorfer Unternehmen unterm Strich einen »Nettomittelzufluss« von 300 Millionen Euro. Den Großteil der derzeit noch 276 Real-Märkte will der neue Besitzer an andere Supermarktketten wie Kaufland oder Edeka weiterverkaufen. Das Digitalgeschäft, der Onlineshop »Real.de«, s...