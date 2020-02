Blühende Landschaften versprach einst die Politik, doch ging es damit zwischen Monokulturen und Steingärten sogar noch weiter abwärts. Zum Glück sorgt jetzt die Wirtschaft dafür, dass Hummel, Meise und Co. überleben können. Ein deutsches Unternehmen, das dafür bekannt ist, in Supermärkten neben Kaffee auch Kinderstrümpfe und praktische Haushaltsgegenstände feilzubieten, rettet nun die Blumenwiesen. Ab sofort kann man dort einjährige »Blühpatenschaften« käuflich erwerben. Für nur 15 Euro erblüht dann etwa die Saatmischung »Veitshöchheimer Bienenweide« auf 25 Quadratmetern ganz in Ihrer Nähe und sogar frei zugänglich! Vielleicht dazu einen Saugnapf-Zahnbürstenhalter für 4,99 Euro mit einer Halterung aus 100 % Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere und Saugnäpfen aus 100 % Polyvinylchlorid, der Ihnen innerhalb von zwei Tagen sicher verpackt vom Paketzusteller im 100 %-Diesel-Fahrzeug gleich neben die Blumenwiese geliefert wird? rst