Ferat Kocak macht sich gerade gegen rechten Terror und rechte Ideologien. Nicht erst seit einem Anschlag auf ihn selber. Ferat ist sich sicher: Was wir jetzt brauchen, ist Solidarität, mit den Betroffenen. »Ich wiederhole gerne meine Worte: Wir müssen fünf unterschiedliche Finger einer gemeinsamen Faust werden. Solidarität ist die Kraft dieser Faust. Und diese schafft Brücken und ist unteilbar.«

Aert van Riel über die Absage von Christine Lieberknecht in Thüringen

Für Christian Klemm haben Sicherheitsbehörden und AfD eine Mitschuld an dem Anschlag von Hanau

Kurt Stenger glaubt nicht an freiwillige Umkehr der Pestizidhersteller

