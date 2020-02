Die DDR hat’s nie gegeben« ist der Titel eines vor drei Jahren in der Edition Bodoni erschienenen Buches des Zeithistorikers und Universitätsprofessors Siegfried Prokop mit zahlreichen Studien zur deutschen Zeitgeschichte von 1945 bis 1990. Den ironisierenden Buchtitel entnahm der Autor einem großflächigen Graffito an der Spree in Berlin nach dem Abriss des Palastes der Republik. Die real existierende DDR und ihre Geschichte sowie ihre Stellung in der internationalen Politik war immer das Hauptthema des international renommierten Wissenschaftlers, den seine Lehr- und Publikationstätigkeit frühzeitig auch an ausländische Universitäten führte.

Prokop, geboren am 22. Februar 1940 in Nordböhmen, wuchs in Mecklenburg auf. Er studierte Geschichte und Germanistik, lehrte und forschte an der Humboldt-Universität zu Berlin, die ihn 1967 promovierte und an der er 1978 mit einer Arbeit zu »Entwicklungslinien und Problemen der Geschichte der DDR z...