Bei einem IG-Metall-Warnstreik 2018 in Wustermark (Brandenburg) Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Gespräche im Guten haben nichts gebracht. Anderthalb Jahre redeten die IG Metall und die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie in Ostdeutschland zuletzt über die 35-Stunden-Woche; eine Einigung kam nicht zustande. Jetzt soll das Thema erneut auf die Tagesordnung gesetzt werden - mit mehr Drohpotenzial. Die Ost-West-Angleichung bei der Arbeitszeit ist die zentrale Forderung der Gewerkschaft für die anstehenden Tarifverhandlungen im Bezirk Berlin, Brandenburg, Sachsen. »Das hat bei uns absolute Priorität«, sagte Bezirksleiter Stefan Schaumburg nach einer Tagung der Tarifkommission in Leipzig. Die Belegschaften seien willens und bereit, für das Thema auch in den Arbeitskampf einzusteigen, ergänzte Carmen Bahlo, Betriebsratschefin beim Getriebehersteller ZF Brandenburg: »Wir halten uns absolut für eskalationsfähig.«

Die Kampfansage erfolgt zum Auftakt einer durchaus ungewöhnlichen Tarifrunde. Erstmals seit 2010 geht die IG Meta...