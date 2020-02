Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Italien steigt sprunghaft an: Waren es Sonntagmorgen noch unter hundert, so meldeten die Gesundheitsdienste des Landes am Mittag bereits 132 Fälle, davon allein 89 in der Lombardei. Bislang sind zwei Todesopfer zu beklagen, ein 78-jähriger Mann in Venetien sowie eine Frau aus der Lombardei, wobei die Patientin zwar positiv auf das Virus getestet worden war, die eigentliche Todesursache aber zunächst unklar war, wie es hieß.

Für die Regierung Giuseppe Contes sind die Nachrichten alarmierend genug, um drastische Maßnahmen zu ergreifen: Über elf Gemeinden im Umland zwischen Lodi und Piacenza wurde ein Ausgangsverbot verhängt - niemand darf die Orte verlassen oder von außen betreten. Etwa 50 000 Menschen sind von der Quarantäne betroffen. Überwacht wird die Maßnahme von den Sicherheitsorganen. Auch der Einsatz des Militärs wird erwogen. Zuwiderhandlungen gegen die angeordneten Maßnahmen solle...