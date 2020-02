Andreas Fritsche zum Zustand der märkischen Linkspartei Foto: nd/Ulli Winkler

Bei ihrem Landesparteitag in Templin beschäftigte sich Brandenburgs Linke vornehmlich mit sich selbst. Linksfraktionschefin Kathrin Dannenberg bildete da eine der Ausnahmen, als sie zur Bildungspolitik sprach und an einst erzielte Erfolge erinnerte. Doch daraus ergab sich für ihre Zuhörer die ernüchternde Erkenntnis, dass diese Erfolge vom Wähler nicht honoriert worden sind. So kreisten die Gedanken nur wieder um den Zustand der Partei. Nach der schweren Wahlniederlage konnte es wohl nicht anders sein. Schließlich herrschte bis zur Wahl der Doppelspitze am Samstagabend eine l...