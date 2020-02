Montréal. Durch die seit mehr als zwei Wochen andauernden Proteste gegen den umstrittenen Bau der Pipeline »Coastal Gas Link« in der kanadischen Provinz British Columbia gerät die Regierung immer mehr unter Druck. Seit dem 6. Februar errichteten Unterstützer des Volkes der Wet’suwet’en, durch deren Gebiet die Pipeline unter anderem laufen soll, landesweit Gleisblockaden und brachten den Personen- und Güterverkehr teilweise zum Erliegen. Die Demonstranten zielen mit ihren Blockaden auf strategisch wichtige Häfen und Schnittstellen im Schienennetz ab; so werden etwa Zugstrecken blockiert, welche die Bevölkerungszentren in Ontario im Osten und British Columbia im Westen des L...