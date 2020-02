Seit 2007 hat das Land Berlin Opfer von politischer Verfolgung in der DDR mit rund 280 Millionen Euro unterstützt. In diesem Jahr werde mit Ausgaben von rund 27 Millionen Euro gerechnet, so ein Sprecher der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Die Rente für SED-Opfer gibt es seit 2007, Ende November 2019 traten weitere Verbesserungen in Kraft. Damit kann auch ein größerer Kreis von Betroffenen Leistungen beanspruchen.

Seit 2007 wurden laut Senatsverwaltung in Berlin knapp 13 700 Anträge auf eine Opferrente gestellt. Allein seit der Gesetzesänderung 2019 seien fast ...