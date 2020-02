Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Damit ist die Rechnung der Trump-Regierung aufgegangen, die iranische Bevölkerung durch Sanktionen gegen die eigene Führung aufzuwiegeln. Jedoch sollte man nicht vergessen, dass die Sanktionen von vielen Iranern nur als Katalysator angesehen werden. Für sie ist vor allem die Führung schuld an einer Politik, die das Land ins Verderben steuert. Dass nun die Hardliner durch die Wahl noch mehr Macht innehaben, dürfte die Fronten nur verhärten und eine weitere Eskalation beschleunigen.

Beides resultiert aus der Turbulenz der vergangenen Monate. Im November protestierten Tausende, nachdem die Regierung mit der Verdreifachung der Benzinpreise auf die schwerwiegenden US-Sanktionen reagierte. Über 1500 Menschen kamen dabei durch die Gewalt der Sicherheitskräfte ums Leben. Daraufhin schlug der Versuch der Führung fehl, durch propagandistische Ausschlachtung des Mordes an General Qassem Soleimani die Bevölkerung wieder unter dem Banner des Nationalismus zu versöhnen und vereinen. Stattdessen kam es zu noch mehr Protest.

