Der Deutsche Aktienindex DAX erreichte in diesem Jahr mit 13 576 Punkten ein Allzeithoch. Auch die Wall Street übersprang kürzlich die höchsten Kurswerte aller Zeiten. Und die Vorgaben aus den Börsen in Asien sind ebenfalls äußerst positiv. Und so kann es weitergehen. Christoph Ohme, Fondsmanager bei DWS, im Jargon seiner Finanzbranche: »Der deutsche Aktienmarkt sollte langfristig weiter gut unterstützt sein.« Diese Rekorde offenbaren die historische Chance auf dem Aktienmarkt. Warum sollte davon nicht auch der kleine Mann, wahlweise die kleine Frau profitieren?

Politisch und moralisch sind Aktien seit den Zeiten von Karl Marx mehr als umstritten. Zwar lebte auch sein ihn finanziell unter die Arme greifender Freund Friedrich Engels von Kapitaleinkünften. Und zwar zockte später die Ikone der linken Ökonomie, John Maynard Keynes, gern und erfolgreich an der Londoner Börse. Aber auf der anderen Seite stehen Verluste- Verluste von Arbeitspl...