Die Wende war nicht nur politisch eine stürmische Zeit, sondern zuweilen auch meteorologisch. Ein Sturmtief beschädigte Ende Februar 1990 die Kongresshalle am Alexanderplatz. Deshalb konnte Anfang März der Außerordentliche Kongress des DDR-Schriftstellerverbandes dort nicht stattfinden. Ersatzorte wurden das Klubhaus des VEB Elektrohohle in Berlin-Lichtenberg und die Humboldt-Universität in Mitte.

Auf dem Kongress ging es um Freiheit der Kunst und Staatsnähe, um den Beginn einer Aufarbeitung des Kapitels DDR, vor allem aber um schwierige Satzungsfragen und damit um das Überleben des Verbands unter neuen Bedingungen. Der langjährige Verbandspräsident Hermann Kant war schon im Dezember 1989 zurückgetreten. Neuer Präsident wurde der Dichter Rainer Kirsch, dessen Amtszeit begrenzt blieb: Ende 1990 löste der Verband sich auf.

Die Humboldt-Universität (oben) ist noch immer ein bedeutender Bildungsstandort, auch nach den politischen Häutungen und Evaluierungen der 90er. Die Produktion auf dem Gelände des VEB Elektrokohle wurde in den 90ern weitgehend eingestellt; heute findet man dort vor allem das Handelszentrum Dong Xuan. Das Kulturhaus (unten) war lange dem Verfall preisgegeben und soll zu einem vietnamesischen Kulturzentrum umgebaut werden Wolfgang Hübner

Fotos: nd/Winkler