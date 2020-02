Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Aktien-Rechner – Aktien sind weniger riskant als gedacht. Lohnen sich für 0,7 Prozent Rendite schlaflose Nächte? Diese Entscheidung hat auch eine moralische und politische Seite und am Ende entscheiden Sie. Klammheimlich sind Sie allerdings möglicherweise ohnehin schon Aktionär. Die Verbraucherzentralen veröffentlichen einen Online-Rechner mit Infos über Renditen und Risiken ausgewählter Anlagestrategien. Unser Finanzexperte gibt Hinweise im nd-ratgeber.

Die Gartenkolumne – Kleingärtnern und Bauernregeln. Im Frühlingsmonat bräuchte man fünf Hände. Im März stehen im Nutz- wie im Ziergarten bereits viele Arbeiten an, denn die Natur dürfte bereit sein. Die Tipps für den Monat März stehen im nd-ratgeber.

Arbeitsunfall - Verletztengeld orientiert sich am Arbeitsentgelt . Bei einem Arbeitsunfall steht man unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. So gibt es auch ein Verletztengeld. Das Verletztengeld bemisst sich nach dem tatsächlich erzielten Arbeitsentgelt. Über Abrechnungen muss der Lohn nachgewiesen werden. Mögliche Einnahmen aus Schwarzarbeit, die nicht belegbar sind, werden nicht berücksichtigt. Mehr dazu ist im nd-ratgeber nachzulesen.

Bei vielen Fluglinien ist im Ticketpreis für Economy-Plätze kein Essen mehr enthalten oder es gibt maximal ein kleines Sandwich. Darf ich mein Lunchpaket und Getränke ins Flugzeug mitnehmen? Vor Kurzem wurde ich auf der Landstraße geblitzt. Jetzt habe ich von der Polizei einen Anhörungsbogen zugeschickt bekommen. Muss ich den ausfüllen? Welche Folgen hat das? Ich habe gelesen, dass seit Anfang voriger Woche die höheren Kaufprämien für Elektroautos in Kraft getreten sind. Wie sehen die höheren Kaufprämien aus? Wie geht es überhaupt mit den E-Autos weiter? Die Antworten im nd-ratgeber.

