Jerry Kwarteng (links) und Schauspielerkollegen Foto: dpa/Britta Pedersen

Herr Kwarteng, haben Sie noch Erinnerungen an Ihre Grundschulzeit?

Wir waren in der Grundschule ein bunter Haufen, das war ganz selbstverständlich. Bei mir in der Schule waren alle sozialen Schichten vertreten von einkommensschwach bis -stark. Wir hatten Kinder of Colour und Kinder, die aus dem Ausland nach Deutschland gezogen waren. Das fand ich toll.

Sie spielen in der Serie »Die Läusemütter« Jerome, eine Figur, bei der Sexualität und Hautfarbe im Vordergrund stehen. Was hat Sie an dieser Rolle gereizt?

Beides sind Themen, die viel zu selten im Fernsehen vorkommen - oder sagen wir mal, eher mit Stereotypen gezeigt werden. Diese überspitzte Welt, in der sich die Figuren der Serie bewegen, hat mir sehr gefallen, und ich finde es gut, dass mit einer gewissen Selbstverständlichkeit die gesellschaftliche Realität abgebildet wird. Als Schauspieler of Colour erhält man in Deutschland nicht oft die Gelegenheit, eine Figur zu s...