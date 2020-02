Sebastian Andersson (rechts oben) trifft wieder für Union. Foto: imago images/Eibner

Bestens gelaunt freuten sich die Profis des 1. FC Union Berlin über ihren nächsten Überraschungscoup. Doch zu viel einbilden wollten sich die Bundesliganeulinge auf ihre starke Zwischenbilanz mit 29 Punkten nach 23 Spielen nicht. »Platz zehn interessiert mich wirklich nicht. Mich interessiert der Platz nach dem 34. Spieltag«, sagte Trainer Urs Fischer nach dem 2:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt am Montagabend. Trotz aller Bescheidenheit meinte der Schweizer jedoch auch: »Sehr wichtige drei Punkte für uns. Die könnten in der Endabrechnung wichtig sein.«

Schon am Sonntag wartet gegen den VfL Wolfsburg die nächste Reifeprüfung im eigenen Stadion. »Beim Fußball kann leider alles passieren. Deshalb will ich mich da jetzt nicht so sicher fühlen«, sagte Christopher Lenz, der mit einer Vorlage zum Sieg bei den Hessen beigetragen hatte. »Wir gehen das Spiel natürlich wieder so an, dass wir gewinnen ...