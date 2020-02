Kolumbiens Bananenanbau ist durch einen Pilz bedroht. Foto: AFP/Luis Robayo

Das Becken mit dunkelroter Desinfektionslösung unter dem grünlackierten Gittertor, durch das der Weg zur Finca Ban Hamburgo führt, ist kaum zu übersehen. Ein Schild an einem Holzpfosten auf Augenhöhe montiert, fordert alle auf, die die kleine Bananenplantage betreten, sich die Schuhe zu desinfizieren. Sicherheitsmaßnahmen, die die kolumbianische Bananenbauernvereinigung Augura ausgegeben hat, um das Vordringen eines Pilzes in die wichtigsten Anbauregionen des Landes zu verhindern.

Die Finca liegt nahe der Stadt Buritaca im Nordwesten Kolumbiens. Die Plantagen der Region gehören zum sogenannten Bananenkorridor. Auf zwei Plantagen ganz im Norden an der Karibikküste wurde im August 2019 der Bananenpilz »Fusarium Raza 4 Tropical«, kurz TR4, nachgewiesen. Seitdem geht bei den Bauern in Kolumbien, aber auch in den Nachbarländern wie Ecuador oder Panama die Angst um, dass der Schädling sich dorthin ausbreiten könnte. Genau das will der B...