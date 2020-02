Friedrich Merz findet Teamlösungen an der CDU-Spitze gut. Aber nur, wenn er Chef wird

Armin Laschet und Jens Spahn treten in der CDU als Team gegen Merz und Röttgen an

Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Die CDU ist noch immer nicht in der modernen Zeit angekommen. Während andere Parteien ihre Spitzenämter mit quotierten Duos besetzen, kämpfen bei den Konservativen drei Männer um den Posten des alleinigen Vorsitzenden. Friedrich Merz und Norbert Röttgen versuchen nun wenigstens den Eindruck zu erwecken, dass ihre Partei weiterhin für Frauen attraktiv ist, die Karriere machen wollen. Sie wollen sich im Falle ihrer Wahl dafür einsetzen, dass eine Frau Generalsekretärin der CDU wird. Allerdings liegt der Verdacht nahe, dass für Merz und Röttgen nicht die Förderung von Frauen entscheidend ist, sondern die Abneigung gegenüber dem derzeitigen Parteimanager Paul Ziemiak. Röttgen und Merz haben gute Gründe, warum sie den jungen Generalsekretär austauschen wollen. Ziemiak gilt nämlich als Vertrauter des Gesundheitsministers Jens Spahn, der die Vorsitzendenkandidatur des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet unterstützt.

Philip Malzahn zur Mitschuld der indischen Regierung an Dutzenden Toten

Nicolas Šustr fürchtet um die lebendigen Kieze in Berlin

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!