Die 17-jährige Autumn Callahan muss nach einem Test erfahren, dass sie schwanger ist. Es handelt sich um eine ungewollte Schwangerschaft. Sie geht nach Hause und sterilisiert mittels Feuer eine Nadel. Und sticht sich ein Nasenpiercing. Sie lebt im ländlichen Pennsylvania. In der Praxis, in der sie den Schwangerschaftstest gemacht hat, kommt eine Abtreibung nicht infrage. Dort zeigt man ihr vielmehr ein plakatives Propagandavideo: »Die harte Wahrheit über die Abtreibung«.

Autumn stammt aus einer Arbeiterfamilie. Sie führt ein bescheidenes Leben, das nur aus Schule und der Arbeit an der Kasse eines Supermarkts besteht. Ihre Mutter ist kaum für sie da, und deren Partner nervt Autumn, ekelt sie sogar an. Nur ihrer Cousine Skylar, die im selben Supermarkt arbeitet, vertraut sie sich irgendwann an und teilt ihr mit, dass sie schwanger ist. Skylar klaut etwas Geld aus der Kasse und fährt mit Autumn mit dem Bus nach New York City in eine Abtrei...