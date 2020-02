Berlin. Die Furcht vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus und den Folgen für Unternehmen sorgt in der Wirtschaft weiter für Unruhe. Während die Aktienkurse am Mittwoch erneut unter Druck gerieten, bezeichnete die Europäische Handelskammer in China die Folgen als »weit krasser als die meisten vermuten«. Viele Mittelständler kämen dort schon in die Bredouille. Bisher unterschätzt würden auch die Folgen für die Versorgung in Europa. »Schon bald werden sehr viel weniger Schiffe aus China ankommen, dann werden etliche Produkte knapp«, sagte Kammerchef Jörg Wuttke. Dies dürfte ab März besonders die Pharmabranche treffen.

