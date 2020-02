Ursula von der Leyen hat ihre Brüsseler Präsidentschaft mit einem »Green Deal« gestartet. Der Plan der neuen EU-Kommissionschefin sieht ein klimaneutrales Europa bis 2050 vor. Mit einem umfassenden Gesetzgebungsprogramm zu Energie, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft will die CDU-Politikerin Europa binnen drei Jahrzehnten umgestalten. Dazu müsste auch der Budgetentwurf für 2021 bis 2017 umgebaut werden: Zwei Drittel der Ausgaben der EU sollten bislang an Landwirte und in die Strukturförderung fließen, lediglich 20 Prozent in Klimaschutzprojekte. Nun sollen es immerhin 25 Prozent sein - wenn Kommission, Mitgliedsländer und Parlament zustimmen.

Die dringend erforderliche Kehrtwende der Wirtschaft, »in der Art, wie sie wirtschaftet«, sei aber auch dies nicht, kritisieren linke Wirtschaftswissenschaftler in ihrem Euro-Memorandum 2020, das am Donnerstag in Brüssel vorgestellt wird. Der seit zwei Jahren andauernde Stillstand in den Verhand...