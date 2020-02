Wir leben in furchtbar schnelllebigen Zeiten. Thüringen, Hanau, Corona: In Zeiten, als schnelllebig noch schneller zu lesen, also schnellebig war, hätten allein die Geschehnisse des Februar 2020 für drei Jahre Aufregung gesorgt. Heute ist selbst ein 11. September am 12. September wahrscheinlich nur noch gestern. Aber es gibt sie, Ereignisse und Geschehnisse, die wie früher ein Kathedralenbau nicht nur über den Tag, nein, vielleicht gar über ein Menschenleben hinausweisen. Die den Menschen auf seinen Platz im Universum zurückweisen, also ziemlich weit unten. Dort liegt von Berlin aus betrachtet der BER, über den an dieser Stelle allerdings nichts gesagt wird, da sich jedes Witzeln darüber als das Gegenteil von schnelllebig, nämlich langsam tödlich langweilig erweist. Nein, aus allen Berliner Untergrundbahnhöfen sollen Aufzüge fahren. Schon längst. Dauert aber noch. So bis 2024, 10. September dienstags, 7:05 Uhr. Da geht noch viel Leben ins Land. Das ist heute quasi vorgestern. stf