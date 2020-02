Bodo Ramelow 2019 am nd-Stand im Ziel von Schmiedefeld

Als Ministerpräsident Thüringens war Bodo Ramelow (Linke) auch dem Rennsteiglauf eng verbunden. Er wanderte nämlich, mal mit, mal ohne Hund, stets mit. Am 18. Mail 2019, also zur 47. Auflage des größten Cross Europas, hatte er sich am Stand von »neues deutschland« mit Mitgliedern des nd-Rennsteiglaufteams getroffen. Diese luden ihn nach längerer Sport- und Politfachsimpelei herzlich ein, auch 2020 wieder »als Sportler und Ministerpräsident« vorbeizuschauen. »Ich komme wieder, versprochen«, erwiderte er diplomatisch. Mit Weitblick, wie sich zeigte. Das nd-Team drückt ihm auf und für jeden Fall die Daumen. Und freut sich auf den Besuch. mim