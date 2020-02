Und am Abend geht’s zu Dagmar Frederic

Diese Tour wird Sie von Höhepunkt zu Höhepunkt tragen - nicht weniger sollte man am Frauentag auch erwarten dürfen. Und so fahren Sie am 8. März im bequemen Reisebus vom Berliner Ostbahnhof zum Kloster Chorin, wo Sie während einer Führung vieles über die Geschichte dieses idyllisch gelegenen Ortes erfahren werden.

Nicht weit davon entfernt ist schon die nächste Attraktion in Sicht - das Schiffshebewerk Niederfinow. Schiffe überwinden hier im Oder-Havel-Kanal mittels eines Fahrstuhls einen Höhenunterschied von 36 Metern. Das 1934 in Betrieb genommene gigantische Bauwerk ist das älteste noch funktionierende seiner Art in Deutschland. Mehr als eine halbe Million Menschen aus aller Welt kommen jährlich hierher, um das technische Denkmal zu bewundern.

Mit den Eindrücken von diesem gigantischen Meisterwerk fahren Sie weiter nach Bad Freienwalde zum nächsten und abschließenden Höhepunkt: Dagmar Frederic, die Grand Dame des Entertainments lädt im Hof-Theater der Stadt zu einem schwungvollen Abend rund um ihr neues Album und erzählt Anekdoten aus ihrem Leben. Für die Künstlerin ist dieser Auftritt auch so etwas wie eine Rückkehr zu den Wurzeln. Denn sie wurde im nahen Eberswalde geboren. Ihr Großvater war einst Bürgermeister von Bad Freienwalde und ihr Vater Tierparkdirektor in Eberswalde. Nach diesem musikalischen Tagesausklang geht es dann zurück nach Berlin. hdi

Termin: 8. März (letzter Buchungstermin: 3.3.)

Preis: 99 Euro

Aufpreise: Führung Schiffshebewerk Niederfinow: 3 Euro; Aufstieg auf das Besucherplateau des Schiffshebewerkes: 4 Euro

Leistungen:

Fahrt im modernen Reisebus ab/bis Berlin

Führung Kloster Chorin

Mittagessen im »Schiffergasthaus & Café« am Schiffshebewerk Niederfinow

Konzert mit Dagmar Frederic im Hof-Theater Bad Freienwalde

Reisebegleitung: Sabine Fielow, Mitarbeiterin nd-Marketing

Beratung und Buchung: Frank Diekert, nd-Leserreisen Tel.: (030) 2978-1620 Fax: (030) 2978-1650 E-Mail: leserreisen@nd-online.de