Du sitzt in einer Shisha-Bar. Du bist 18, 19, 20, 21 Jahre alt, in einem Alter also, in dem dir vieles auf den Sack geht. Du chillst mit deinen Freundinnen und Freunden und machst deinem Ärger über dich und deinen Arbeitgeber und den Beamten beim Amt Luft. Ihr beschwert euch. Einer der Freunde steht auf und will einen neuen Kopf bestellen, weil die Shisha beim Ziehen im Hals kratzt. Ein anderer hält dem entgegen, dass der Kopf in Ordnung ist und ihr nur neue Kohle braucht. Ihr einigt euch darauf, dass ihr neue Kohle braucht, und der Kellner, ein Freund, ist sofort zur Stelle. Plötzlich betritt der 43-jährige Tobias R. die Bar. Er zückt eine Waffe und mäht deine Freunde nieder.

Dein Herz rast vor Furcht. Da liegst du, auf dem Bauch, wehrlos, jeden Augenblick einen Kopfschuss erwartend, wie er ihn deinem Freund vor deinen Augen verpasst hat. Dann brüllt Tobias R.: »Ausländer raus!«, und du hörst, wie die Tür zufällt, und deine Angst...