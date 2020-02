Mit seinem Regiedebüt »Mid90s« (2018) schuf der Schauspieler Jonah Hill einen Klassiker. Das Coming-of-Age- Märchen um eine Gruppe pubertierender Skaterjungs im vordigitalen Los Angeles brach nicht nur durch seine Nostalgieoffensive allerlei Herzen. Im allseits vernetzten, superschnellen Internetzeitalter verblasst die Erinnerung an eine unschuldige Welt, die ihre Mikrokosmen an fast jeder Straßenecke generierte, ohne dass der eine Horizont den anderen jemals berührte. Was es vor drei Dekaden hieß, ohne Youtube-Tutorials das Erwachsenwerden zu bewältigen, beschreibt nun auch der philippinische Filmemacher Raya Martin in seinem fünften Film.

In »Death of Nintendo« erinnert sich der heute 36-Jährige an das Aufwachsen in der oberen Mittelschicht von Manila. Spielekonsolen, die neuesten Sneakers, ein Kindermädchen - dem ungefähr 13-jährigen Paolo fehlt es an nichts. Seine Mutter behütet ihn streng, schleppt ihn zur Kirche, aber verwöhnt ihn...