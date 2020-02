Schwule, Lesben und Transgender haben in armen, streng religiösen Ländern für gewöhnlich wenig zu lachen. In Tschetschenien herrschen faktisch nicht nur Scharia und Gewohnheitsrecht, sondern auch ein Despot im Trainingsanzug, der sich als glühender Anwalt beider Unrechtssysteme versteht. Ramsan Kadyrow ist das Schreckgespent des Kaukasus: Der 43-Jährige gilt einerseits als Garant für »Stabilität« in den Wirren einer von Krieg und Terrorismus gebeutelten Region, andererseits als selbstbewusster Freund von narzisstischem Personenkult und Folter.

Nun ist es aber so, dass die Autonome Tschetschenische Republik kein Staat ist, sondern Subjekt der Russischen Föderation, und in dieser gelten für Menschen offiziell Rechtsstaat und Laizismus. Eine neue Dokumentation namens »Welcome to Chechnya« zeigt, inwiefern Homosexuelle als Menschen gelten.

In seinem dritten Film beschäftigt sich der US-amerikanische Regisseur und Investigativjour...