Ich schleppe mich zur Notaufnahme. Schmerzen im Unterleib. Ist es der Blinddarm? Meldet er sich viele Jahre zu spät und will raus? Bislang bin ich gut damit gefahren, Schmerzen einfach zu ignorieren, bis sie wieder verschwinden. Aber dieses Mal ist etwas anders. Die Schmerzen bleiben, und irgendetwas sagt mir, dass meine Taktik nicht länger funktionieren wird. Auf einen Krankenwagen habe ich verzichtet, da ich in der Nähe zum Virchow-Klinikum wohne. Aber schleppen will ich mich. Zum einen fühle ich mich danach, zum anderen glaube ich, dass man ein Krankenhausgelände mit einer Körperhaltung betreten muss, die deutlich macht, dass Hilfe nötig ist. Kriechen finde ich aber, angesichts meiner Situation, übertrieben.

Wenig später sitze ich in einem sogenannten Wartebereich. Ich hatte mit einer sofortigen Behandlung gerechnet, weil es sich ja um eine Notaufnahme handelt. Aber ich habe von dem Prozedere im Krankenhaus ohnehin k...