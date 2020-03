In einer nahegelegenen psychologischen Praxis sollte ein Tag der offenen Tür stattfinden, hatte Herr Mosekund gelesen. Um nicht unvorbereitet zu erscheinen, studierte er einige Fachbücher und machte umfangreiche Notizen. Am Tag der offenen Tür sprach Herr Mosekund einen der Psychologen an, zog seine Aufzeichnungen hervor und stellte eine Reihe von Fragen. »Nun«, sagte der Psychologe, »das ist ja ein ordentliche Fragenkomplex.« - »Oh Gott, ein Komplex«, sagte Herr Mosekund und erbleichte, »ein Glück, dass ich Sie aufgesucht habe.«