21. April 1945 kampflose Übergabe Erkners an die Roten Armee

Am 8. März 1944 zerstört ein US-Luftangriff mehr als zwei Drittel des Ortes, 230 Menschen sterben.

Ab 1938 Kriegsproduktion in einem Zweigwerk der Schweinfurter Vereinigte Kugellagerfabriken.

1928 wird Erkner an das Berliner S-Bahn-Netz angeschlossen.

1842 geht die Berlin-Frankfurter Eisenbahn in Betrieb. Der Haltepunkt Erkner wird 1844 Bahnhof.

Erkner im Landkreis Oder-Spree liegt an der Eisenbahnstrecke Berlin - Frankfurt (Oder). Hier, am Endpunkt der Berliner S-Bahn (S3), hält die Regionalexpresslinie RE1, verläuft eine Hauptein- und Ausfallstraße im Südosten Berlins.

