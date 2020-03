Warten auf Kundschaft in Venedig – der Coronavirus beeinträchtig den Tourismus des Landes. Foto: dpa/AP/Francisco Seco

Das »Cruise Center Altona« verströmt schon in normalen Zeiten den sterilen Charme einer leeren Werkhalle. Kurzzeitig belebt sich der große Zweckbau nur, wenn zwei, drei Tausend Passagiere am Ende einer Kreuzfahrt ein Schiff in Hamburg verlassen. Doch in Zeiten des Coronavirus ist der Ausnahmezustand der Normalfall. Die Reisedauer beträgt im Durchschnitt acht Nächte. Da es nach einer Ansteckung mit dem Virus bis zu 14 Tage dauern kann, bis erste Krankheitszeichen auftreten, ist eine Kreuzfahrt zu kurz, um Infektionen bei den Gästen auszuschließen.

Anders ist dies nur in der Frachtschifffahrt. Hier bleibt die Hafenverwaltung HPA gelassen, da die Containerriesen aus China etwa vier Wochen auf hoher See sind, bevor sie in Hamburg anlegen. Verdachtsfälle könnten daher rechtzeitig an Bord erkannt werden. Ganz anders ist die Lage an den vier Anlaufstellen für Kreuzfahrtreedereien.

Dennoch gibt sich der Betreiber Cruise Gate Hamburg (CGH), ein...