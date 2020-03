Alfred Gislason Foto: dpa/Carsten Koall

Der neue Handball-Bundestrainer Alfred Gislason sieht die Reise zu den Sommerspielen in Tokio nicht als selbstverständlich an. »Wir wissen, dass es schwer wird«, sagte der 60-Jährige vor seinem Debüt im neuen Amt bei einer Pressekonferenz am Montag in der japanischen Botschaft.

Kurz zuvor hatte Gislason den 18-köpfigen Kader für den Lehrgang vom 9. bis 13. März in Aschersleben mit dem abschließenden Testländerspiel gegen die Niederlande benannt. Doch der Blick ging schon voraus auf die Olympiaqualifikation vom 17. bis 19. April in Berlin und vor allem die Sommerspiele in Tokio. »Wir wollen natürlich um die Goldmedaille spielen, ohne Alfred und die Mannschaft unter Druck zu setzen«, sagte Vizepräsident Bob Hanning vom Deutschen Handballbund: »Wir sollten uns aber erst mal qualifizieren. Eine Goldmedaille ohne teilzunehm...