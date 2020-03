Foto: langbein-partner.com

Für den gläubigen und kirchentreuen Christen beginnt bald eine schwere, aber irgendwie auch schöne Zeit, da er »in der Zeit vor Ostern des Leidens gedenkt und bewusst Verzicht übt, um frei zu werden für neue Gedanken und andere Verhaltensweisen«. In diesem Jahr steht »Klimafasten« auf dem Programm. »Klimaschutz macht Verzicht erforderlich. Aber immer wieder ist er ein Gewinn, wenn es gelingt, alleine oder in der Gemeinschaft das Leben klimafreundlicher zu gestalten.«

In der Fastenzeit kommt auch der Dokumentarfilm »Anders essen - Das Experiment« in die Kinos, der nicht zufällig dieser Leitlinie folgt - die andere Ernährung soll auch mehr Freude in die Familien bringen. Zu den Kooperationspartnern gehören neben öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern und dem deutschen Bildungsministerium auch zwei kirchliche Hilfsorganisationen.

Nun spricht unabhängig von jahreszeitlichen Festen nichts dagegen, des Leidens anderer Menschen zu ge...