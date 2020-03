Schulstreik und Klimaprotest – in der DDR kaum vorstellbar Foto: AFP

Haben Sie etwa, weil Greta Thunberg vor dem schwedischen Parlament demonstrierte, überlegt, zu Hause zu Ökostrom zu wechseln? So einen Zusammenhang stellte das Preisportal Verivox Mitte letzten Jahres her und behauptete, »dank Greta Thunberg« seien der Klimawandel und seine Folgen in aller Munde und Ökostrom rücke »verstärkt in den Fokus der Verbraucher«. Und wo kam es zu den Wechseln? Auf dem Preisportal natürlich.

Längst haben die Wirtschaft und ihre Lobbyisten die Lektion gelernt: Mit der schwedischen Klimaaktivistin und den »Fridays for Future« (FfF) legt man sich besser nicht an. Es sich mit den Konsumenten von morgen zu verscherzen, wäre auch unklug.

Verkaufsträchtiger ist es, von Greta-ähnlichen Models Werbebotschaften unter die Leute bringen zu lassen, dass man ab jetzt (oder wahlweise in fünf oder zehn Jahren) seine Geschäfte nur noch nachhaltig und klimaneutral betreibt. Natürlich sind einen Klick weiter auch gleich...