In der Pflege hat sich die Große Koalition in Berlin viel vorgenommen: Mehr Pflegekräfte, mehr Ausbildung, höhere Löhne. Eine solche Offensive scheint angesichts der Prognosen von Experten dringend geboten. Schon heute gibt es 3,7 Millionen Pflegebedürftige. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass es im Jahr 2030 rund 4,6 Millionen sein werden und im Jahr 2040 ungefähr 5,2 Millionen. Damit wird nicht allein die Nachfrage nach Fachkräften rasant steigen, sondern auch der Bedarf an Heimplätzen.

Immobilieninvestoren aus aller Welt wittern darin eine Chance. So kaufte Oaktree aus Los Angeles unter anderem im schleswig-holsteinischen Glückstadt das ehemalige Marinelazarett, das aus den 1930er Jahren stammt. Das Städtchen an der Elbe beherbergt den großen, bundesweit aktiven Pflegeheimbetreiber Vitanas, den Oaktree ebenfalls im Jahr 2017 übernahm. Der Konzern mit über 4000 Beschäftigten wird von Berlin aus gesteuert.

...