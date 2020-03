Fantastisch, musikalisch, schlichtweg hymnisch - anders kann man Simone Scharberts »Anrufung«, so die ungewöhnliche Gattungszuschreibung ihres Prosadebüts »du, alice« nicht bezeichnen. Diese »Anrufung« ist gerichtet an eine Frau, die von der Weltgeschichte weitestgehend übersehen wurde und zudem immer im Schatten ihrer prominenten schreibenden Brüder William, des Philosophen und Psychologen, und Henry, des Schriftstellers, stand. Die Rede ist von der US-amerikanischen Autorin und Frühfeministin Alice James.

Geboren 1848 in New York, wurde sie schon in ihrer Jugend von Alpträumen und Ängsten heimgesucht, Ärzte bescheinigten ihr die damals noch gängige Diagnose der »Hysterie«. Zunächst wird der jungen Frau Bettruhe verordnet; sie leidet unter ihrem omnipotenten Vater, erweist sich als geeignetes Opfer für Mediziner - und wird bereits mit dreißig ein psychisches Wrack sein. Mit 43 Jahren erkrankt Alice James unheilbar an Krebs.

Sie erlebt n...