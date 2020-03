Die Frauen des Arbeiter- und Veteranenchors Berlin-Neukölln singen seit 34 Jahren Lieder für Frieden, Solidarität und über die Arbeiterklasse. Wer sind diese Frauen, und was treibt sie an?

Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Bereits gestern war an dieser Stelle von der fatalen Vorliebe etlicher Berliner »Kreativer« für das vermeintlich lustige Wortspiel die Rede. Tatsächlich verbreitet sich diese unselige Neigung wie ein Virus: Ein Fachgeschäft für Vaporizer etwa nennt sich »Verdampft noch mal«; ein Hersteller von »nachhaltigem« Klopapier wirbt für »mehr Popositivität«; ein Copyshop hält seinen Namen »Copycabana« für besonders geistreich. Und während die eine Catering-Firma der Ansicht ist, »Suppegeil« sei ein ausgezeichneter Firmenname, ist die andere dem schmerzlichen Irrtum erlegen, dass es originell sei, sich »Freuwillige Feierwehr« zu nennen. Von den geschätzt 73 Imbissbuden, die »Burgersteig«, »Burgeramt«, »Burgermeister« oder »Kreuzburger« heißen, ist da noch gar nicht die Rede. Neben dem Wortspiel erfreut sich auch die Entwertung von Begriffen großer Beliebtheit: Die Berliner Wasserbetriebe werben für sich mit dem Slogan: »Jede Revolution beginnt im Untergrund«. tbl

Rechte greifen NGOs und Geflüchtete an

Die finanziellen Belastungen durch Wohnkosten für Studierende sind in Hamburg enorm

Joe Biden gewinnt am Super Tuesday in den USA die meisten Staaten und Delegierten

Der LINKE-Abgeordnete Michel Brandt berichtet von verletzten Schutzsuchenden an der griechisch-türkischen Grenze

Mit einem Sechs-Punkte-Plan will die EU Griechenland bei der Abwehr von Flüchtlingen unterstützen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!