Konstantin Konga wurde wegen seines Namens beleidigt. Foto: imago images/Pressefoto Baumann

Einige Fans sind viel zu früh da, die Halle ist noch zu. Erst in anderthalb Stunden wird Alba Berlin in der Euroleague gegen den FC Barcelona spielen. Neben der Arena haben Alba-Fans gelbe und blaue Alba-Flaggen ausgerollt. Die Fanklubs »Alba-Tross« und »Block 212« bewahren in einem seitlichen Abstellraum ihre Fahnen und Trommeln auf. Mit ihnen werden sie später ihre Lieblingsmannschaft anfeuern. 17 Basketballer gehören zu Albas Kader, fünf davon sind schwarze Spieler.

Basketball und Fußball haben etwas gemeinsam: Der Anteil von schwarzen Spielern steigt ständig an, von den oberen Ligen bis hinunter in die Freizeitmannschaften. Besonders im Fußball stieß das einigen Fans immer wieder auf. Gibt es im Basketball auch rassistische Anfeindungen?

Nein, sagen zwei junge Leute vom Block 212, die aber anonym bleiben möchten. Basketball sei für seine Fans keine »Art Religion«, wie es im Fußball der Fall sei. »Je weiter man sich von de...